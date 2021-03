Napoli, Osimhen scalpita: le condizioni del nigeriano in vista del Bologna

Victor Osimhen potrebbe rientrare in campo contro il Bologna: il centravanti nigeriano prosegue il suo recupero post Atalanta. Le condizioni

Victor Osimhen fa i conti con una stagione complicata: prima il lungo infortunio alla spalla, poi la positività al COVID e infine la brutta caduta contro l’Atalanta che lo ha tenuto fuori in queste ultime gare.

Victor Osimhen, come riporta Sky Sport, si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha dato esito incoraggiante. Domani gli esami verranno ripetuti e se i risultati dovessero venir confermati, possibile che vada in panchina contro il Bologna in vista delle sfide con Milan e Bologna.