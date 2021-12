Napoli, Osimhen si allena con la maschera protettiva – FOTO

Victor Osimhen si allena con la maschera protettiva dopo il pauroso scontro con Milan Skriniar nell’ultimo Inter-Napoli

Da Castel Volturno, intanto, arrivano buone notizie per il Napoli e per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, ha ricevuto la maschera protettiva dopo l’operazione chirurgica per le lesioni riportate nello scontro di gioco con Skriniar nel match del 21 novembre contro l’Inter e può tornare a muoversi in campo con sicurezza.

Il dottor Ruggiero ha guidato un team di professionisti nella realizzazione di questo prototipo. Nell’equipe, infatti, erano presenti anche l’ingegnere Ruggiero, il dottore Bruno Carrubba e il professor Tartaro sotto la supervisione del dottor Canonico. La maschera è composta di kevlar e carbonio, cotti con una tecnica sottovuoto a 180°, con una precisione micrometrica al di sotto del millimetro. Grazie a questa lavorazione le linee di frattura presenti sul lato sinistro del volto vengono scaricate, con i punti di appoggio che fanno perno sul lato destro del volto.