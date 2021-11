Napoli Osimhen, Spalletti studia le alternative: Petagna certezza, occhio a Lozano

In vista del lungo periodo senza Osimhen, Luciano Spalletti studia le alternative in attacco per il suo Napoli senza il nigeriano

Victor Osimhen si è operato ieri al volto dopo lo scontro violentissimo con Skriniar. La prognosi è di 90 giorni, un tempo lunghissimo che porta inevitabilmente Spalletti a fare delle considerazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le alternative al nigeriano non mancano in casa Napoli con Petagna garanzia per prestanza fisica e Mertens per storia.

La sorpresa in questi mesi, però, potrebbe essere Lozano. Il messicano, infatti, per la sua velocità nell’attaccare la profondità potrebbe essere il perfetto sostituto di Osimhen per una squadra azzurra che si è spesso affidata a questo fondamentale nel corso della stagione. Difficile, inoltre, pensare che il Napoli vada sul mercato a gennaio.