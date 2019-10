Partenza da incubo per il Napoli, che non riesce a risalire in classifica. Negli ultimi 10 anni, solo una volta è partito peggio

18 punti in dieci giornate per il Napoli, con una media di 1.8 a partita. Una partenza da incubo per la squadra di Ancelotti, ma non è la prima volta che succede: è la terza volta che, negli ultimi 10 anni, gli azzurri si trovano con questa media dopo 10 gare. Solo una volta, però, hanno fatto peggio.

Si tratta della stagione 2011/2012, quando in panchina c’era Walter Mazzarri: quell’anno, il Napoli, dopo 10 giornate aveva collezionato solo 12 punti.