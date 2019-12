Napoli pazzo di Kulusevski: pronta l’offerta di De Laurentiis

Il Napoli individua in Kulusevski il rinforzo ideale per gennaio: De Laurentiis prepara l’offerta per l’Atalanta. Pronti 25 milioni

Il Napoli avrebbe individuato in Dejan Kulusevski il rinforzo ideale per il prossimo mercato di gennaio. È l’attuale giocatore del Parma il pallino di De Laurentiis per l’imminente sessione, come sottolineato da La Repubblica.

L’edizione odierna del quotidiano sottolinea come il patron azzurro abbia già pronta l’offerta da presentare all’Atalanta: 25 milioni di euro. Il presidente partenopeo spera che la cifra possa convincere gli orobici a farlo partire.