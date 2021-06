Napoli, pessimismo sul rinnovo di Insigne: tre club inglesi alla finestra

Non ci sono novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne, con il Napoli che rischia di perdere il suo capitano. Tre club di Premier League sarebbero alla finestra

Ieri in conferenza stampa, Lorenzo Insigne ha detto di pensare solo all’Europeo con l’Italia poi ci sarà tempo di parlare con il Napoli per quanto riguarda il rinnovo. Come riportato da Il Mattino, non ci sono novità sulla trattativa con De Laurentiis che ancora tace ma con il calciatore che vorrebbe definire il suo futuro per l’inizio della nuova stagione.

In tal senso potrebbe essere decisivo il ritiro di Dimaro, dove le parti potrebbero incontrarsi per discutere del contratto in scadenza nel 2022. Intanto tre club di Premier League restano alla finestra per il 10 della Nazionale: Chelsea, Tottenham e Arsenal sono pronte ad affondare il colpo al primo spiraglio utile.