Gilardino dopo Napoli Pisa: «Peccato vista la prestazione. Dobbiamo migliorare su quell'aspetto» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Gilardino dopo quella che è stata la partita di Serie A Napoli Pisa

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Gilardino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Napoli Pisa di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo fatto bene. Certo, dobbiamo crescere per eliminare qualche difficoltà, ma devo dire bravi ai ragazzi. Abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo fatto due gol che sono un messaggio importante perché dovevamo spostarci. C’è amarezza per il risultato, ma venire a Napoli e creare 3-4 situazioni pericolose per fare gol, segnarne altri due… Con i campioni d’Italia non è mai semplice. Per cui direi di mantenere fiducia e continuare a lavorare per raggiungere una maturazione totale. In questo percorso siamo stati un po’ in ritardo con alcuni giocatori perché venivano da una preparazione fatta poco e non con la squadra, per cui ci vuole un po’ di tempo, ma stasera sono arrivati segnali importanti da tutti. Dobbiamo pensare a continuare a migliorarci e lavorare, ma i segnali di stasera sono positivi»