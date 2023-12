Napoli, Politano dopo il Braga: «Adesso è importante tornare a vincere in campionato»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato in zona mista al termine del match di Champions di ieri vinto contro il Braga

PAROLE – «Sicuramente abbiamo ancora tanti obiettivi da centrare. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, in campionato vogliamo avvicinarci alla vetta e alle prime quattro posizioni. Dobbiamo pensare partita per partita perché è ancora lunga. Dobbiamo guardare avanti, perché siamo forti e adesso c’è una partita importante da vincere assolutamente con il Cagliari: tornare a vincere in campionato è importante per guadagnare dei punti in classifica».