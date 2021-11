Napoli, Politano: «Inter grande squadra. Sono i favoriti per lo scudetto»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha analizzato la sfida con l’Inter, sua ex squadra, di domenica. Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’ex calciatore dell’Inter Matteo Politano ha parlato in vista della gara contro il Napoli di domenica sera.

DICHIARAZIONI – «Sarà una gara importante che avvia un ciclo di battaglie fino a dicembre. A San Siro è sempre una partita di grande fascino. Affrontiamo una grandissima squadra consapevoli di avere dei punti di vantaggio in classifica. Il nostro obiettivo è tenere a distanza i nerazzurri, che in casa sono forti e hanno grandissimo entusiasmo. Anche se sono un po’ staccata da noi in classifica restano i favoriti per lo scudetto. Molto merito dei nostri risultati è di Spalletti che ci guida con attenzione a ogni particolare. Ha tanta carica ed energia che ci trasmette tutti i giorni».