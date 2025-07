Napoli, Meret o Milinkovic-Savic? Di Fusco: «Alex parte da titolare, ma la concorrenza ora è reale»

Napoli, chi sarà il portiere titolare: Alex Meret o Vanja Milinkovic-Savic? Le parole dell’ex portiere azzurro Di Fusco

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco ha detto la sua sull’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. L’estremo difensore serbo, reduce da un’ottima stagione con il Torino, si giocherà il posto con Alex Meret. Secondo Di Fusco, il nuovo arrivato ha talento, personalità e mezzi tecnici importanti, ma parte alle spalle del titolare della Nazionale. Tuttavia, la sua presenza rappresenta un salto di qualità nelle alternative a disposizione. Milinkovic-Savic, cresciuto anche grazie alle esperienze passate e al bagaglio tecnico maturato da ex attaccante, dovrà mettere pressione positiva a Meret, che ora sarà chiamato a fare ancora meglio per difendere il suo posto. La concorrenza, in questo senso, può solo fare bene. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere napoletano.

UN INIZIO DIFFICILE, MA ORA È PRONTO PER IL SALTO – «Nei primi due anni al Torino è stato un po’ contestato, mentre al terzo è andato in crescendo, ha memorizzato la Serie A».

STAGIONE DA TOP TRA I PALI – «Ha fatto una stagione importante, è stato insieme a Sommer, Svilar e Meret tra i portieri che sono andati benissimo».

UN PROFILO DI SPESSORE – «È un portiere importante con una grossa personalità, ha un gran bel piede ed è bravo anche nei rilanci con le mani».

DAL CAMPO ALLA PORTA, COME ME – «I piedi buoni ce li ha perché nasce attaccante, come ero io».

LA SVOLTA? LA CONTINUITÀ – «È migliorato molto nella continuità, perché prima aveva una percentuale di errore molto alta».

MERET PARTE AVANTI – «Credo che Meret resterà il titolarissimo».

MA LA CONCORRENZA ORA È REALE – «Come in tutti i ruoli, quando si hanno alternative importanti bisogna mantenersi il ruolo da titolare».

MERET DOVRÀ FARE ANCORA DI PIÙ – «Rispetto agli scorsi anni, Alex dovrà dare ancora ancora di più per mantenersi questo suo ruolo».