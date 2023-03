Napoli, prima la Champions e poi i rinnovi

Il Napoli sta pensando alla Champions League contro l’Eintracht e poi potrebbe tuffarsi sui rinnovi di cinque giocatori importanti

Secondo quanto riportato da Il Mattino: Meret, Lozano, Zielinski, Rrhamani e Osimhen dovranno parlare con la società per capire il loro futuro. Senza firma potrebbero andare via in estate.