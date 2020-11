David Ospina potrebbe dare forfait per un problema muscolare, Meret si scalda

Ballottaggio tra i pali per il Napoli. E non sarebbe una novità, se solo questa volta non dipendesse dalle condizioni fisiche di David Ospina. Il portiere è infatti tornato dagli impegni con la Colombia con un problema muscolare.

L’estremo difensore fa fatica a calciare e, nel caso in cui dovesse alzare bandiera bianca, ecco pronto Alex Meret a difendere i pali della porta azzurra.