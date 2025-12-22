Napoli, ultras in protesta davanti a Palazzo San Giacomo: tutti gli aggiornamenti e il motivo

Ultras del Napoli in corteo verso Palazzo San Giacomo: il motivo della protesta e le ultime novità

Una nuova protesta ha animato il pomeriggio napoletano: circa 500 ultras della curva A e della curva B si sono radunati davanti a Palazzo San Giacomo per contestare il divieto che, da mesi, impedisce ai tifosi del Napoli di seguire la squadra in trasferta. Un tema che gli organizzatori definiscono senza mezzi termini “una discriminazione”.

Molti manifestanti hanno sfilato con in mano un volantino simbolico: un fac‑simile per il cambio di residenza, timbrato con la scritta “approvato”, a sottolineare in modo provocatorio come la loro “colpa” sarebbe soltanto l’appartenenza ai colori azzurri.

Il corteo e le richieste dei tifosi

Secondo quanto riportato da la Repubblica Napoli, la mobilitazione è partita da Piazza Berlinguer, aperta dallo striscione “Trasferte libere”. Il corteo ha poi attraversato via Toledo fino a raggiungere Piazza Municipio, dove i tifosi si sono fermati davanti alla sede del Comune.

Nel 2025, ricordano gli ultras, soltanto due trasferte sono state loro consentite: una situazione che ha alimentato tensioni e malcontento per tutta la stagione.

Il confronto con il Comune

Ad accogliere la delegazione dei tifosi è stato l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, che ha ascoltato le loro istanze e promesso un impegno concreto nel dialogo con il Prefetto.

La richiesta degli ultras è chiara: porre fine a un regime di limitazioni che ritengono ingiusto e penalizzante. Nel frattempo, si attende ancora l’ufficialità riguardo alla trasferta di Cremona, nuovo banco di prova per verificare se qualcosa cambierà davvero.

