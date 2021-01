Napoli, quando torna in campo Osimhen? Le ultime sul nigeriano

Dopo la guarigione dal Coronavirus si attende il ritorno in campo di Victor Osimhen: ecco le ultime sull’attaccante nigeriano del Napoli

Victor Osimhen è guarito dal Covid: il centravanti nigeriano può dunque riprendere l’attività di gruppo a 71 giorni dall’infortunio alla spalla e dopo la posiitività al virus. Gattuso valuta varie alternative.

Dopo le visite di rito per valutare il decorso dall’infortunio, secondo Il Corriere dello Sport Gattuso potrebbe valutare di portarlo a Verona anche per il morale e poi convocarlo per lo Spezia in Coppa Italia, con la possibilità di vederlo in campo.