Napoli, raddoppiato il valore di Osimhen: gli azzurri puntano al rinnovo

Victor Osimhen ha raddoppiato il suo valore di mercato e adesso il Napoli prova a blindarlo con un rinnovo di contratto

Victor Osimhen è ormai nell’elite degli attaccanti della Serie A e non solo. Il nigeriano va in gol anche in Nazionale e adesso vede il suo valore raddoppiarsi. Nell’estate del 2020, il Napoli lo acquistò per ben 60 milioni dal Lille ma adesso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, quella cifra sarebbe praticamente raddoppiata.

Quello con gli azzurri è un contratto lungo, fino al 2025, ma la dirigenza partenopea starebbe già lavorando per prolungarlo ulteriormente per fare di Osimhen sempre più una bandiera del Napoli.