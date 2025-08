Napoli, porte girevoli sul mercato: Raspadori, il jolly di Conte che fa gola all’Atletico, contatti con la Juve per quel giocatore

Napoli, sirene estere per Giacomo Raspadori, che piace in Liga: al suo posto i partenopei hanno individuato un giocatore della Juve

Giacomo Raspadori è ancora una pedina indecisa sulla scacchiera del Napoli. Tra il desiderio di ritagliarsi un ruolo più definito e la tentazione di cambiare aria, Jack continua a lavorare in silenzio e con determinazione. È il suo stile: non creare problemi, ma offrire soluzioni. Perché Raspadori è sempre stato questo per ogni allenatore che lo ha avuto, anche se a Napoli il suo essere un ibrido – tra falso nove e seconda punta – non ha mai davvero aiutato a farlo sbocciare completamente.

Ora Antonio Conte lo sta sperimentando in un nuovo ruolo: mezzala offensiva, da inserimento continuo. Ma proprio mentre si profila all’orizzonte questa nuova opportunità tattica, il mercato comincia a bussare con forza. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, è l’Atletico Madrid a muoversi con decisione: il club spagnolo avrebbe inserito Raspadori in una shortlist ristretta di attaccanti su cui investire già in questa finestra estiva.

L’idea piace anche per la versatilità del giocatore, che potrebbe trovare in Spagna un calcio più adatto alle sue caratteristiche tecniche. E chissà che Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros, non si sia già confrontato con il figlio Giovanni, compagno di squadra e amico di Raspadori a Napoli.

Jack ha faticato a trovare spazio nella prima parte dell’ultima stagione, ma si è ritagliato un ruolo chiave nei mesi finali, complice l’infortunio di Kvaratskhelia e qualche assenza di troppo. Ha messo in mostra il meglio del suo repertorio: controllo nello stretto, rapidità di pensiero e tiro preciso.

I ricordi della Champions 2022–23 sono ancora vivi: 4 gol in 5 partite da centravanti d’emergenza. Lì, si era sentito importante. Ora potrebbe risentirsi tale con una nuova maglia.

L’offerta dell’Atletico si aggira sui 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera con attenzione. Raspadori non è incedibile, soprattutto alle giuste condizioni.

In caso di partenza, potrebbe accelerare la trattativa per Fabio Miretti: Conte lo vede da mezzala e Manna lo stima. I contatti con la Juve continuano, ma serve un’intesa. Miretti aspetta.