Napoli, Raspadori: «Vogliamo tornare ai nostri livelli e riscattarci immediatamente»

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria e del momento degli azzurri

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

OBIETTIVI – «Può essere un grande anno. Vogliamo tornare ai nostri livelli e riscattarci immediatamente. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto sinora senza né esaltarsi né abbattersi. Se torniamo ai nostri livelli possiamo davvero andare verso una stagione che alimenti i nostri obiettivi e i nostri sogni».

VIALLI – «Ho avuto la fortuna di conoscere Vialli in Nazionale ed è stato sin da subito una persona stupenda che ci ha sempre trasmesso tanti valori, oltre che calcistici, soprattutto umani. È stato un uomo straordinario che mi resterà sempre dentro come un esempio da trasmettere in futuro».