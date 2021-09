Napoli, ricorso Osimhen: il club prepara la sua prossima mossa

Ricorso Osimhen Napoli: c’è la mossa per averlo contro la Juve. Tutti i dettagli sull’attaccante, espulso contro il Venezia

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è fissata per martedì l’udienza alla Corte Federale d’Appello per il caso Osimhen, squalificato per due giornate dopo l’espulsione col Venezia e, momentaneamente, assente contro la Juve in attesa dell’esito del ricorso presentato dal Napoli.

Il club azzurro si legge, avrebbe chiesto anche l’audizione dell’attaccante, che martedì però giocherà con la Nigeria e dunque potrebbe essere presentata una sua deposizione giurata, nonché un video. L’avvocato Grassani, nel dossier presentato alla corte, avrebbe chiesto sia l’audizione di Osimhen sia quella dell’arbitro Aureliano, allegando le immagini in sequenza del contatto Osimhen-Heymans, ma anche del precedente Immobile-Vidal di Lazio-Inter della stagione 2020/21 (punito con una giornata di squalifica).