Napoli: i dettagli sui rinnovi di Hysaj, Zielinski e Callejon

Sono cominciate, tra complicazioni e intese, le trattative del Napoli per i rinnovi di contratto di Hysaj, Zielinski e Callejon

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha avviato le pratiche con gli entourage dei tre calciatori per i rinnovi dei rispettivi contratti. La società vorrebbe blindarli e bloccare i continui assalti della concorrenza, interessatasi soprattutto dopo le grandi prove mostrate nel girone della morte di Champions League.

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi mira ad un adeguamento di contratto rispetto agli 1,8 milioni percepiti attualmente. La richiesta è di 3 milioni di euro, ma c’è la possibilità di accordarsi intorno ai 2,5. Il problema principale risiede nella clausola da 50 milioni valida per l’estero, che Giuffredi vorrebbe far togliere.

Più complicata la situazione di Zielinski. Gli agenti chiedono 3,5 milioni netti a stagione, contro i 2,5 offerti dalla società. Il nazionale polacco ha destato l’interesse di molte squadre europee e la volontà di trattenere il giocatore rientra attualmente tra le priorità del club partenopeo. Anche in questo caso il nodo clausola è piuttosto intricato: la volontà di De Laurentiis sarebbe quella di portarla a 130 milioni, proposta che il procuratore del giocatore esclude categoricamente.

La situazione di Callejon è attualmente in fase di stallo: il contratto scade tra un anno e la trattativa non è ancora iniziata. Lo spagnolo vorrebbe proseguire il suo percorso a Napoli, ma la clausola di soli 20 milioni, valida anche in Italia, risulta appetibile per molti club interessati alle prestazioni del giocatore.