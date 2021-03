Napoli, rinnovo Insigne: rifiutata la prima proposta azzurra

Lorenzo Insigne ha rifiutato la prima offerta di rinnovo fattagli dal Napoli: la situazione

In casa Napoli tiene banco la questione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro va in scadenza nel 2022 e il club non vuole certamente perdere il suo leader tecnico e nello spogliatoio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, il calciatore e il suo entourage avrebbero già rifiutato una prima offerta inferiore ai 4,5 milioni di stipendio attuali.

A 30 anni, Insigne vorrebbe firmare il suo contratto importante. E così se ne riparlerà dopo l’Europeo di questa estate, quando Napoli e calciatore si siederanno alla scrivania per trovare un accordo.