Napoli, rinnovo Insigne: segnali di disgelo con De Laurentiis. Tutto può succedere

Segnali di disgelo tra Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis. E ora sul fronte rinnovo tutto può succedere

In casa Napoli non passa mai in secondo piano la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, che tra un anno va in scadenza e potrebbe lasciare l’azzurro partenopeo. Negli ultimi giorni, però, ci sarebbero stati segnali di disgelo tra le parti con Vincenzo Pisacane, procuratore del calciatore, che, come riportato da Il Mattino, ha avuto un breve incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Dal canto suo, il patron del Napoli starebbe aspettando solo il momento giusto per telefonare a Insigne. Evoluzioni importanti della vicenda, con il rinnovo che ora non sembra più tanto impossibile. Ora tutto può succedere.