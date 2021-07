Napoli, rinnovo Insigne: Spalletti prova a ricucire lo strappo tra il capitano e De Laurentiis

In casa Napoli tiene sempre banco il rinnovo di Lorenzo Insigne. Tra il calciatore e De Laurentiis il rapporto è testo, ma Spalletti prova a ricucire

Il rinnovo di Lorenzo Insigne, che non arriva, è il grande problema che deve affrontare Luciano Spalletti in questo suo inizio di avventura al Napoli. Le trattative tra le parti non sono neanche cominciate, con una distanza sulle cifre che pare profondissima tra i 3,5 milioni che potrebbe proporre il club azzurro e i 5,5 che chiede il calciatore.

I rapporti tra Insigne e De Laurentiis sembrano inoltre logori ma è qui che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta provando a intervenire Spalletti. Il neo allenatore dei partenopei starebbe provando a ricucire lo strappo che si è creato tra i due, telefonando anche con frequenza il capitano del Napoli. Il tecnico sa dell’importanza del numero 24 azzurro e non vuole ripetere quanto accaduto con Totti prima e Icardi poi nel corso della sua carriera.