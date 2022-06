Napoli, rinnovo Koulibaly: contatto con l’agente, De Laurentiis valuta un’eccezione

Non tramonta la pista rinnovo Koulibaly per il Napoli. De Laurentiis valuta di fare un’eccezione dopo il contatto con l’agente del difensore

Il Napoli non ha perso le speranze di rinnovare il contratto di Kalidou Koulibaly. Come riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra l’agente del calciatore, Fali Ramadani, e il presidente De Laurentiis per valutare il futuro. Le parti sono arrivati alla conclusione che se dovesse arrivare un’offerta congrua, ovvero vicina ai 40 milioni, il senegalese potrà partire.

In caso contrario, invece, si potranno seguire due strade. La prima è quella che porta alla permanenza di Koulibaly fino alla scadenza del contratto. La seconda riguarda una possibile riapertura delle trattative per il rinnovo con il presidente De Laurentiis che, nonostante la rigida politica sul monte ingaggi, potrebbe fare un’eccezione per il leader della difesa del Napoli e fare un’offerta che soddisfi tutti.