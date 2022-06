Napoli, rinnovo Koulibaly: offerta alzata, ma il difensore è tentato dalle sirene estere

Il Napoli prova a non perdere Koulibaly e alza l’offerta per il rinnovo. Il difensore è però tentato dalle sirene estere

In casa Napoli tiene banco la situazione legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore va in scadenza nel 2023 e al momento ha rifiutato l’offerta al ribasso per il rinnovo. Gli azzurri però non vogliono perderlo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero alzato la proposta per lo stipendio.

Dal canto suo, Koulibaly sarebbe tentato dalle sirene estere. Il senegalese ha ambizioni di vittoria e la corte di Barcellona, soprattutto, e di Chelsea e PSG lo fanno tentennare.