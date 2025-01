Napoli Roma femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Piccolo andrà in scena i quarti di finale d’andata di Coppa Italia Napoli Roma femminile: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Piccolo di Cercola si giocherà la gara valevole per il quarto di finale d’andata di Coppa Italia femminile tra Napoli Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-1-4-1): Bacic; Lundorf, Sliskovic, Pettenuzzo, Novellino; Giammarino; Bellucci, Giordano, Moretti, Banusic; Kullashi. All. Mango

ROMA (4-3-3): Kresche; Di Guglielmo, Minami, Cissoko, Hanshaw; Greggi, Kumagai, Pandini; Dragoni, Viens, Glionna. All. Spugna

Orario e dove vederla in tv

Napoli Roma si gioca alle ore 20.45 di mercoledì 15 gennaio per il quarto di finale d’andata di Coppa Italia femminile. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport ai canali Sky Sport Calcio (202 e 249 di Sky). La partita sarà visibile in streaming per i clienti su Sky Go e su NOW TV.