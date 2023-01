Precedenti Napoli-Roma: i numeri del match del Maradona – 📹

Precedenti Napoli-Roma, i numeri del match che andrà in scena domenica al Maradona: le statistiche della gara

Il Napoli ha chiuso il girone d’andata a quota 50, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

Migliore attacco, migliore difesa, Osimhen capocannoniere: tutto fa pensare che sia l’anno buono per gli azzurri

La penalizzazione della Juventus ha proiettato la Roma in zona Champions.

I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 2-0 a La Spezia. Dybala è trascinante, Abraham sta ritrovando il gol.

Totale gare: 75 Vittorie Napoli: 33 Pareggi: 23 Vittorie Roma: 19

Ultima vittoria Napoli: 2020-21. 4-0 31 Insigne, 64 Fabian Ruiz, 81 Mertens, 86 Politano (un festival di gol: 4 marcatori diversi per i padroni di casa).

Ultimo pareggio: 2021-22. 1-1 11 Insigne rig., 91 El Shaarawy (con il pareggio Mourinho arrivò al dodicesimo risultato utile consecutivo).

Ultima vittoria Roma: 2017-18. 2-4 6 Insigne, 7 Under, 26 Dzeko, 73 Dzeko, 79 Perotti, 92 Mertens (la Roma va sotto subito ma ribalta velocemente il risultato).

Memorabile: 1967-68. 2-0 15′ Altafini, 87′ Altafini rig. (l’allenatore romanista Oronzo Pugliese, ispiratore del personaggio di Oronzo Canà, se ne va dal campo all’assegnazione del rigore per il Napoli).

