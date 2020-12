Napoli, Rrahmani non gioca mai: debutto in Coppa Italia?

Amir Rrahmani in questa stagione non è ancora sceso in campo con la maglia del Napoli: debutterà in Coppa Italia? La situazione

Zero. E’ il totale dei minuti giocati in questa stagione da Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, fra positività coronavirus e incomprensioni tattiche con Gennaro Gattuso, non è mai sceso in campo nel corso di questa stagione.

La data per un possibile esordio potrebbe essere quella del 13 gennaio quando il Napoli affronterà l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Rrahmani è stato acquistato a titolo definitivo dal Verona per 14 milioni di euro e i suo ingaggio è intorno ai 2 milioni netti l’anno.