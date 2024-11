Napoli, Sacchi: «Conte è un maestro, ecco chi sto ammirando»

Arrigo Sacchi è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per parlare di vari argomenti riguardati il Napoli e il nostro campionato

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del campionato di calcio di Serie A, precisamente soffermandosi su alcune tematiche riguardanti il Napoli.

NAPOLI – «A mio avviso, è la squadra che ha fatto il miglioramento più evidente. Antonio Conte è un maestro che ama tantissimo il suo lavoro e trasmette questa passione ai suoi giocatori. In poco tempo ha saputo creare un gruppo e il primo posto in classifica non è un caso. Conte pretende tantissimo in termini fisici dai suoi ragazzi e li martella dal punto di vista psicologico. È, insomma, il valore aggiunto di questa squadra che, dopo lo scudetto vinto con Spalletti, ha vissuto una stagione negativa»

SQUADRA – «Ciò che mi ha impressionato del Napoli è la compattezza della squadra, la sua capacità di difendere in undici e di attaccare in undici, sempre con le giuste distanze. Ciò significa che gli insegnamenti di Conte sono stati recepiti alla perfezione. I centrocampisti si muovono in sincronia e la spinta degli esterni è costante e crea sempre pericoli agli avversari. Sto ammirando l’inserimento di McTominay, un elemento che si sta rivelando molto prezioso per il gioco di Conte: aiuta in fase di contenimento e ha guizzi da vero trequartista»

MATURITÀ – «Anche mentalmente ho notato un’evoluzione: la sconfitta contro l’Atalanta avrebbe potuto creare problemi e invece il Napoli ha risposto con un’ottima prestazione contro l’Inter. Segno di maturità. Si giocherà lo Scudetto fino alla fine con Atalanta, Inter e Juve»