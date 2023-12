Napoli, si ferma Elmas: le condizioni per il Cagliari

Le condizioni fisiche di Eljif Elmas, ala del Napoli, in vista del match di Serie A contro il Cagliari. I dettagli

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con l’annuncio dell’infortunio di Eljif Elmas.

COMUNICATO – «Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni con ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico, partitina a metà campo e chiusura con seduta tattica. Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Non si è allenato Elmas per un risentimento muscolare alla coscia sinistra».

