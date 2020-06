Napoli Spal, affaticamento muscolare per Mertens: i dettagli

Lieve affaticamento muscolare per Dries Mertens che è in dubbio per il match di questa sera al San Paolo contro la Spal

Non arrivano buone notizie dal ritiro del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport Dries Mertens ha avvertito un lieve affaticamento muscolare durante la rifinitura e per questo motivo è in dubbio per la sfida contro la Spal di questa sera.

Il giocatore verrà valutato meglio in queste ore per capire se varrà la pena rischiarlo o optare per l’alternativa Milik al centro dell’attacco.