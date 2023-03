Napoli, Spalletti sospende i discorsi sul rinnovo: precedenza al campo

Luciano Spalletti non risponde a De Laurentiis per il rinnovo: la priorità di tutti deve essere sullo scudetto e il tecnico dà l’esempio

Aurelio De Laurentiis vuole confermare Luciano Spalletti alla guida del Napoli per il prossimo ciclo degli azzurri, ma come riportato dalla Repubblica, il tecnico per ora si limita a dire no comment.

Il motivo è che l’allenatore di Certaldo ha in questo momento la priorità sul campo e sullo scudetto: lasciare il discorso del rinnovo all’estate è un esempio a tutto il resto del gruppo: nessuna distrazione fino a fine stagione.