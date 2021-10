Napoli, Spalletti valorizza gli azzurri: in tre mesi la rosa vale 100 milioni in più

Il lavoro di Spalletti sta aiutando il Napoli anche a valorizzare tutti i giocatori presenti: Osimhen il caso massimo, ma l’effetto è totale

Il Napoli primo in classifica a punteggio pieno è merito soprattutto di Luciano Spalletti che è riuscito a plasmare alla perfezione una squadra coi fiocchi. E il lavoro dell’allenatore sta portando anche a moltiplicare il valore della rosa azzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il gruppo partenopeo vale ora 100 milioni in più rispetto a inizio stagione.

Il caso massimo è, ovviamente, Victor Osimhen che vede il suo valore aumentare da 70 ad almeno 110 milioni. Ma il lavoro di Spalletti ha rivalutato anche chi era in affanno e si stava svalutando. È il caso di Fabian Ruiz (passato da 30 a 40 milioni), ma anche di Zielinski (da 40 a 50 milioni) e di Lozano (da 40 a 45). Riconquista valore sul mercato anche Kalidou Koulibaly che ritorna su una fascia di prezzo intorno ai 60 milioni.