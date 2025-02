Napoli, addio al Maradona? De Laurentiis pensa ad un nuovo stadio: le cifre dell’investimento

Napoli, addio al Maradona? Il presidente De Laurentiis ha fatto sapere al sindaco Manfredi che non parteciperà al restauro e anzi, pensa ad un nuovo stadio

É braccio di ferro in questi giorni tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il sindaco del capoluogo campano Manfredi, come riportato da la Repubblica, sul restauro dello Stadio Maradona. Il presidente ADL ha infatti sapere che non è intenzionato a partecipare al restyling dell’impianto sportivo con la città che è ormai certa di perdere la sede per Euro 2032.

Il progetto di De Laurentiis, rivelato al sindaco in una cena che ha visto i due protagonisti lunedì sera, sarebbe invece per un nuovo stadio di proprietà, in una zona più periferica ma nell’area urbana della città, con 60 mila spettatori e una spesa di 300 milioni per realizzarlo. Nel frattempo proseguono anche i discorsi per il nuovo centro sportivo, individuato dalla società nella zona del casertano.