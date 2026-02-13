Napoli, profondo rosso: addio Scudetto e coppe. Tra l’incubo infortuni e la furia di Conte contro gli arbitri. La stagione è fallimentare? – VIDEO di Andrea Bargione

Napoli, la stagione è fallimentare? L’analisi del momento che stanno vivendo gli azzurri di Antonio Conte – VIDEO di Andrea Bargione

Il mese di febbraio fotografa una realtà cruda e amara per i tifosi all’ombra del Vesuvio. La stagione del Napoli si sta rivelando un vero e proprio calvario sportivo, un’annata nata sotto i migliori auspici ma naufragata ben prima dell’arrivo della primavera. La squadra azzurra è sprofondata in una crisi che ha progressivamente azzerato tutte le ambizioni estive.

Fuori da tutto: la resa in campionato e nelle coppe

Il dato più allarmante per la dirigenza riguarda i traguardi sportivi ormai sfumati. Il Napoli è tagliato fuori dalla corsa Scudetto, distante dalla vetta della classifica e costretto ad accontentarsi di una faticosa e incerta rincorsa per un semplice piazzamento europeo. Il contraccolpo psicologico più duro è però arrivato dai tornei a eliminazione diretta: l’uscita prematura dalla Champions League e la recente, cocente eliminazione in Coppa Italia hanno svuotato il calendario, spegnendo l’entusiasmo dell’ambiente.

L’incubo infortuni spacca la rosa

A pesare come un macigno sul crollo della squadra è stata un’autentica ecatombe clinica. L’infermeria di Castel Volturno non si è mai svuotata, privando lo staff tecnico degli uomini migliori nei momenti cruciali della stagione. Le assenze prolungate di pedine fondamentali e i continui stop muscolari a centrocampo hanno impedito di trovare continuità di modulo e di rendimento.

La rabbia di Conte e il mirino sugli arbitri

In questo clima di perenne tensione, il volto della frustrazione partenopea è quello di Antonio Conte. Il carismatico tecnico salentino non ha nascosto il proprio nervosismo. Nelle ultime settimane, le sue infuocate interviste si sono trasformate in un duro atto d’accusa contro la classe arbitrale e l’utilizzo del VAR. Una stagione da ricostruire psicologicamente, con l’obbligo di salvare il salvabile da qui a maggio.