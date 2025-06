Napoli, summit di mercato tra De Laurentiis e Manna: serve una rosa lunga e competitiva; ecco i nomi

Napoli, summit di mercato tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Dadive Manna: tutti i nomi – specie per l’attacco – per rinforzare la rosa

Il Napoli è pronto a rilanciare il proprio progetto tecnico con ambizioni rinnovate e un piano di rafforzamento profondo in vista del ritorno in Champions League. Dopo un weekend di riflessione a Ischia, il presidente De Laurentiis e il ds Manna, affiancati dal club manager Sinicropi, hanno tracciato le linee guida del mercato estivo, con l’obiettivo di consegnare ad Antonio Conte una rosa lunga, completa e competitiva entro l’inizio del ritiro a Dimaro Folgarida. L’idea, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è costruire un gruppo con 22 titolari, in cui ogni riserva sia all’altezza del titolare. A tale scopo, è stato stanziato un budget molto ampio, potenzialmente superiore ai 150 milioni spesi lo scorso anno. Conte ha chiesto duttilità e qualità, privilegiando giocatori capaci di adattarsi a più ruoli e moduli. La priorità assoluta è l’attacco: perso Kvaratskhelia, il Napoli vuole chiudere per Lee Kang-in del PSG, abile nel dribbling e nella gestione del ritmo. Si cerca anche un altro esterno (piace Chiesa) e un centravanti da affiancare a Lukaku: Jonathan David è in stand-by, mentre restano vive le piste che portano a Gyokeres, Darwin Núñez, Kean e Lucca.

Il centrocampo dipenderà dalle cessioni: se partirà Anguissa (cercato in Arabia), potrebbe arrivare Frattesi, mentre è già praticamente chiuso l’arrivo di Kevin De Bruyne. In uscita anche Lobotka, altro profilo attenzionato da club esteri. In difesa servono rinforzi su entrambe le fasce e almeno un centrale. Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona con un passato nel vivaio del Real Madrid, è l’obiettivo primario per la corsia mancina: è valutato 20 milioni ma il Napoli tratta per abbassare il prezzo. In mezzo alla difesa, il nome in cima alla lista è Sam Beukema, mentre Gatti e Kiwior restano opzioni alternative. Infine, Meret ha rinnovato per due anni, ma si cerca comunque un portiere di alto profilo da affiancargli. Idee chiare, priorità definite: ora il compito di Manna è tradurre la strategia in colpi concreti.