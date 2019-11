Napoli, tanti giocatori in bilico. Tutte le situazioni sui rinnovi

Napoli, la situazione non semplice è alimentata anche dalla grana rinnovi. Ecco le situazioni di Mertens, Callejon, Milik e Zielinski

A rendere la situazione più complicata di quanto non lo sia già, in casa Napoli, è la situazione dei rinnovi. Molti calciatori sono in scadenza contrattuale e ancora non conoscono il loro futuro.

La Gazzetta dello Sport fa il punto su le rispettive situazioni, da Mertens e Callejon passando da Zielinski e Milik. I primi due, da febbraio, saranno liberi di firmare per qualsiasi altro club. Riguardo i secondi, invece, il d.s. Giuntoli ha aperto da tempo una trattativa ma ancora non ci sono sviluppi decisivi.