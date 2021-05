Dries Mertens è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo 5′ dal suo ingresso in campo

Nonostante l’ottimo risultato, c’è comunque l’amaro in bocca per il Napoli. Dries Mertens è stato infatti costretto ad uscire dal campo dopo soli 5′ dal suo ingresso in campo al posto di Zielinski.

Il belga, andando in pressing su Maggiore, ha visto la sua caviglia destra girarsi in maniera innaturale. L’attaccante azzurro si è rialzato, ma Gattuso ha preferito non rischiarlo e mandare in campo Elmas.