Napoli, tocca ancora a Politano e Petagna: occasione contro il Cagliari

Il Napoli contempla ancora tante assenze nel pacchetto degli attaccanti: contro il Cagliari ancora spazio a Petagna e Politano

Sarà ancora un Napoli in emergenza offensiva quello che affronterà il Cagliari. I due centravanti titolari (Mertens e Osimhen) sono ancora ai box: il nigeriano oggi tornerà a Napoli ma si spera in un suo completo recupero per la Supercoppa contro la Juventus.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, spazio allora a Petagna e Politano nel pacchetto offensivo: con Insigne e Lozano l’emergenza si sente di meno.