Napoli tra Juventus e Sampdoria: sorpresa in difesa per Gattuso

Il Napoli domani scenderà in campo nel recupero di campionato contro la Juventus: possibile sorpresa in difesa, invece, per la trasferta con la Sampdoria di domenica, dato il doppio impegno così ravvicinato per gli azzurri.

Contro gli uomini di Claudio Ranieri i partenopei potrebbero far rifiatare Kostas Manolas, apparso non al meglio nelle ultime uscite: possibile impiego dal primo minuto per Amir Rrahmani al fianco dell’insostituibile Kalidou Koulibaly.