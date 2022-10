Napoli, tre daspo dai 5 ai 10 anni: avevano aggredito un tifoso dell’Ajax

Tre daspo dai 5 ai 10 anni: avevano aggredito un tifoso olandese nei pressi di un bar di via dei Tribunali prima della sfida con l’Ajax

Tre daspo dai 5 ai 10 anni sono stati comminati dal Questore di Napoli nei confronti di tre tifosi del Napoli che avevano aggredito un supporter olandese.

Il fatto era accaduto nei pressi di un bar di via dei Tribunali prima del match di Champions League contro l’Ajax. Nei confronti dei tre sono stati adottati altri provvedimenti che prevedono il divieto per due anni di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento nelle strade in cui si sono svolte le vicende.