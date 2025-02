Napoli-Udinese, Massimo Mauro: «Vi racconto cosa sono state queste squadre per me. Vorrei lo spareggio scudetto Napoli-Inter. E della partenza di Kvaratskheila penso questo»

Le parole di Massimo Mauro, ex calciatore, sulla sfida tra Napoli-Udinese in programma nel week end e sulla lotta scudetto

Napoli-Udinese sarà uno snodo importante del campionato, ancor più alla luce della sconfitta dell’Inter a Firenze ieri sera. Ad analizzare il momento su La Gazzetta dello Sport interviene Massimo Mauro, un doppio ex.

UDINE – «Non potevo arrivare in città migliore. Non ho aggettivi per definirla, perché dal punto di vista umano non potevo chiedere di più. Ho sofferto tanto i primi mesi, avevo problemi alla schiena che mi portavo appresso, ma ho incontrato gente meravigliosa. E in una squadra fantastica: non si fosse fatto male Virdis, chissà cosa saremmo stati!».

IL NAPOLI DI MARADONA LA SUA ULTIMA TAPPA – «E però vincemmo lo scudetto, il secondo. Sono momenti che restano per sempre. Non fu semplice, confesso, perché avere Diego al fianco era esaltante in campo, mentre diventava tutto più difficile fuori. Però rimane un periodo irripetibile, nonostante poi la mia conclusione sia stata amara. Ferlaino impazzì, aveva deciso che c’era “un giocatore che non avrebbe dovuto più giocare” e quel calciatore ero io Ma Ranieri si schierò: “finché sono io qua, decido io”. Mi mandò in campo col Milan e alla sera fu cacciato. Per fortuna arrivò Bianchi, leale e sincero, altrimenti sarebbe stata durissima»

LA LOTTA SCUDETTO – «Dipendesse da me, andrei allo spareggio, pensi che bello una Napoli-Inter in cui ci si gioca il titolo! Lotteranno sino all’ultimo, più o meno, si porteranno appresso la propria storia e la propria autorevolezza di oggi».

L’ASSENZA DI KVARA – «Che in me ha sempre suscitato qualche dubbio. È istinto e impeto, non un leader. Giocatore importante, ci mancherebbe, ma non insostituibile e infatti Neres sta facendo vedere che senza Kvara si può. Conte poi sa dove mettere le mani, la garanzia è lui, che sa come guidare i Lukaku, i McTominay, i Lobotka. Rivedo in questo Napoli lo stesso spessore di quello di Spalletti: ogni risultato è strameritato».