Napoli-Udinese, Quagliarella: «Conte è il top player, sa che 3 punti di vantaggio contano poco su 45 in palio. Kvara faceva la differenza, ma Okafor non merita scetticismo»

Le parole di Fabio Quagliarella, ex attaccante, sulla sfida tra Napoli ed Udinese in programma oggi in Serie A. Tutti i dettagli

Napoli-Udinese è la gara di Fabio Quagliarella. Su La Gazzetta dello Sport l’ex bomber parla di due squadre che, tra le tante in cui ha giocato in carriera, sono parte del suo cuore. E fa anche previsioni sulla lotta scudetto, leggermente cambiata dopo il rovinoso ko subito dall’Inter nel recupero infrasettimanale.

I GOL – «Normali non mi piacevano. Ho vinto due volte il premio per la rete dell’anno ed entrambe le volte le avevo segnate contro il Napoli. Ho girato tanto e ho trovato affetto ovunque».

I GOL AL NAPOLI – «Girata al volo dal limite area. E chi la dimentica! Come il tacco a Marassi, con la Sampdoria. Doveva succedere proprio contro il “mio” Napoli».

COSA SUCCEDE IN CAMPIONATO – «Che nessuno si sarebbe aspettato uno scivolone così fragoroso dell’Inter a Firenze. Per me è un incidente, perché la forza dei nerazzurri è indiscutibile. Ma questo cambia un po’ la situazione, almeno psicologicamente».

CONTE – «É il top player del Napoli che siede in panchina. Ha una sua credibilità, costruita sui successi. Ora li starà martellando per non farli mollare di un centimetro: lui sa bene che il campionato è ancora lungo, con 45 punti in palio cosa volete che siano tre di vantaggio? Però è sempre meglio averli in più degli avversari».

IL MOMENTO DECISIVO – «Mi viene da pensare alla sfida tra Napoli e Inter, ovviamente, ma fatico a vederla come decisiva. Magari ci darà qualche indicazione in più e noi potremo più o meno intuire eventuali sviluppi. Eventuali, però».

L’ASSENZA DI KVARA – «Giocatore che sposta, fa la differenza, anche se negli ultimi tempi il rendimento è stato meno brillante. Però, attenzione: Okafor può essere una sorpresa, ha le caratteristiche giuste e con Conte può esaltarsi o magari rappresentare una soluzione in più. Ho notato scetticismo e mi sembra immeritato».