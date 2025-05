Napoli, i magnifici 7 di Conte per lo Scudetto: McTominay il leader, l’intesa con Lukaku e tutti gli altri

Napoli, ecco i sette uomini chiave della squadra di Conte che venerdì può curcirsi sul petto il quarto scudetto: McTominay e tutti gli altri

Il Napoli si avvia a conquistare il suo quarto scudetto puntando su gioco corale, spirito di sacrificio e una precisa identità tattica voluta da Antonio Conte, ma soprattutto sulla qualità dei singoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono stati sette gli uomini chiave del successo partenopeo in questa stagione. Il protagonista assoluto è stato Scott McTominay, prelevato dal Manchester United per 30,5 milioni: un centrocampista duttile e fisico, utilizzato da Conte sia in mediana che a ridosso di Lukaku. I numeri parlano chiaro: 11 gol e 6 assist in 33 presenze di Serie A. Proprio l’intesa con Romelu Lukaku, autore di 13 gol e 10 assist, è stata decisiva: una coppia esplosiva per muscoli e concretezza, simbolo del pragmatismo contiano.

Accanto a loro, altri cinque protagonisti hanno reso il Napoli una macchina quasi perfetta. André-Frank Anguissa ha garantito equilibrio e presenza fisica a centrocampo, con sei gol stagionali e una costante affidabilità. In difesa, Amir Rrahmani ha guidato il reparto con autorità, giocando 37 partite su 38 e contribuendo alla miglior retroguardia del torneo (appena 27 reti subite). Sulla fascia destra, Matteo Politano ha unito corsa e qualità, firmando due reti decisive e mostrando una crescita sotto Conte. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, duttile e solido, ha rappresentato il punto fermo del sistema difensivo, mentre Stanislav Lobotka ha continuato a dettare i tempi con precisione chirurgica, restando il fulcro della manovra. Un mix di forza, intelligenza tattica ed esperienza che ha permesso al Napoli di costruire una stagione vincente sotto la guida inflessibile di Conte.