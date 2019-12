Napoli, Zielinski: «Ancelotti è il numero uno. Penso solo al campo»

La felicità di Zielinski per la qualificazione agli ottavi di Champions: le parole del giocatore del Napoli sulla vittoria e su Ancelotti

Piotr Zielinski, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Genk, ha parlato della risposta degli azzurri in Champions League e del possibile addio di Ancelotti.

«Siamo contenti di aver fatto una grande partita. Era quello che ci voleva, penso che da qui fino alla fine dimostriamo di essere una grande squadra. Ancelotti? Gli abbiamo fatto i complimenti, noi pensiamo a scendere in campo e basta. Il nostro mister è il numero uno. Sarei sorpreso di non trovarlo agli allenamenti? Penso solo al campo, non decidiamo niente ma noi siamo sempre con lui, è una grande persona e un grande allenatore. Non è possibile fare sempre bene in Champions e fare fatica in campionato».