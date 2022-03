Nazionale, anche Jacobs suona la carica: «Quando serve, noi italiani ci accendiamo»

Il medagliato olimpico Marcell Jacobs ha suonato la carica per l’Italia in vista dei playoff Mondiali

C’è anche Marcell Jacobs, oro olimpico italiano a Pechino nei 100 metri e nella staffetta, a dare la carica all’Italia in vista dei playoff Mondiali. A La Gazzetta dello Sport, l’atleta azzurro ha parlato così della Nazionale:

«Ironia della sorte: cercherò di seguire la partita dell’Italia dall’area geografica, l’Arabia, dove tra novembre e dicembre, in Qatar, si disputerà la Coppa del Mondo di calcio. Da martedì, infatti, sto trascorrendo una breve vacanza a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. E siccome quando c’è l’azzurro non me ne perdo una…

Intanto, confrontando se mai fosse possibile, calcio e atletica, anche a me è successo di utilizzare i turni di qualificazione di una rassegna come tappa di passaggio verso le fasi che contano, quasi fosse un riscaldamento. Se non vanno benissimo, in finale c’è modo di rifarsi. È quel che accadrà adesso alla Nazionale, ne sono certo. Noi italiani, quando conta, ci accendiamo. E non dimentichiamo che questa squadra è campione d’Europa in carica.

Quanto ci ha fatto godere l’estate scorsa. La finale di Wembley contro l’Inghilterra resta indimenticabile. Che enorme emozione. Chi non ricordi i due rigori parati da Gigio Donnarumma? Matteo Berrettini, poche ore prima, aveva disputato la finale di Wimbledon e a Tallinn la Nazionale di atletica under 23 era arrivata a vincere il medagliere degli Europei di categoria. Fu di ottimo auspicio per i Giochi di Tokyo. Io, tra l’altro, proprio come i ragazzi di Mancini, col titolo continentale indoor in tasca, un anno dopo ho conquistato il mondo…».