Roberto Mancini ha l’imbarazzo della scelta sul parco portieri della Nazionale. Numerosi i candidati su cui puntare per il futuro, tutti giovani e talentuosi

Roberto Mancini avrà il suo bel daffare nella scelta del portiere azzurro. Tanti giovani talenti sono emersi in questi ultimi anni e nemmeno Gianluigi Donnarumma, attualmente titolare tra i pali della Nazionale italiana, può ritenersi sicuro del posto. Le ultime opache prestazioni con la maglia rossonera hanno cominciato a far vacillare la sua posizione, nonostante la grande personalità dimostrata caricandosi sulle spalle la responsabilità di difendere una porta calda come quella del Milan.

Le alternative sono tante e tutte altrettanto valide, da non sottovalutare assolutamente. Alex Meret scalpita per prendersi il Napoli dopo l’infortunio rimediato in estate. Ma anche Mattia Perin sembra intenzionato a dire la sua, tanto alla Juventus quanto con la maglia azzurra. Alessio Cragno sta giocando un’ottima stagione al Cagliari e ha già attirato l’attenzione di molte big, mentre Salvatore Sirigu sta velocemente tornando sui livelli dell’esperienza al PSG. Infine, una menzione anche per Emil Audero, portiere scuola Juventus attualmente in forza alla Samp, dove sta stupendo tutti in questo inizio di campionato.