Intervenuto in conferenza stampa, Lorenzo Insigne ha fatto il punto della situazione in casa Italia ma non solo: ecco le sue parole

Trascinatore del Napoli targato Carlo Ancelotti, Lorenzo Insigne è pronto a essere protagonista anche con la maglia della Nazionale. Intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, l’attaccante ha spiegato: «Sappiamo che quando arriviamo qui è difficile esprimere tutto in campo, ci vediamo tre giorni e ci conosciamo poco. Al di là degli esperti, ci sono tanti giovani che si stanno confermando nel nostro campionato ad alti livelli. Parecchi di noi giocano in Champions League, il che ti aiuta a maturare: proviamo a portare la nostra esperienza in Nazionale per aiutare i giovani». Poi sul ct Roberto Mancini: «Il mister ha cambiato qualcosina, ci sta chiedendo in fase offensiva di fare movimenti diversi. E’ un grande allenatore ed ha allenato campioni: c’è solo da imparare».

Continua Insigne, parlando della Juventus e del suo Napoli: «Non dobbiamo guardare il calendario: pensiamo solo a noi stessi, dobbiamo vincere e avvicinarci a loro. Il Napoli ha bisogno di vincere qualcosa, sappiamo che è difficile perché abbiamo di fronte una grande squadra e un’ottima rosa. Sappiamo che sarà difficile ma ci proveremo come ogni anno: il campionato è ancora lungo, tireremo le somme alla fine». Poi una battuta su Giampiero Ventura: «Anche se con la Nazionale non ha fatto benissimo ha ottenuto buoni risultati negli anni precedenti: ha dimostrato il suo valore,. Non ho visto le sue reazioni del primo giorno al Chievo, dispiace per come è andata a finire».