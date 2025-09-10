Nazionale italiana accusata da Israele: «Ci hanno insultati e presi in giro per tutta la partita»: La denuncia contro gli Azzurri di Gattuso

Non si placano le polemiche dopo la rocambolesca vittoria dell‘Italia in Israele. La sfida, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e terminata 5-4 per gli Azzurri con un gol decisivo di Tonali al 91′, ha lasciato dietro di sé uno strascico di tensioni e accuse. Come riportato da Gazzetta.it, che cita fonti dei media israeliani, diversi giocatori della nazionale di casa avrebbero denunciato un comportamento provocatorio da parte degli Azzurri, sia durante che al termine dell’incontro.

«Siamo stati insultati e presi in giro, anche durante la partita», è la denuncia che emerge con forza da Tel Aviv, attribuita ad alcuni giocatori di Ran Ben Shimon. Le telecamere avevano già immortalato la grande tensione a fine gara, con il commissario tecnico Rino Gattuso che, nel clima infuocato del finale, aveva urlato a un avversario: «chiudi quella c…di bocca».

Secondo l’emittente israeliana Channel 12, le provocazioni sarebbero andate oltre. Il difensore Eli Dasa ha provato a gettare acqua sul fuoco, descrivendo così l’accaduto: «È nata una discussione, loro erano molto, molto emotivi. Sentivano di non essere in partita mentre noi meritavamo la vittoria e hanno provato un po’ a provocarci. Fa parte del calcio e siamo andati avanti». Altre voci, però, sono state più dure. Secondo lo stesso media, il capitano azzurro Gianluigi Donnarumma avrebbe stuzzicato verbalmente alcuni avversari, in particolare l’attaccante Tai Baribo e il centrocampista Sagiv Yehezkel. «Ci hanno insultato per tutta la partita», avrebbero confidato fonti interne allo spogliatoio israeliano.

La stampa di Tel Aviv sostiene inoltre che alcuni membri della delegazione italiana «si sono scusati alla fine con lo staff della Nazionale israeliana per il comportamento di alcuni giocatori». Una versione, quest’ultima, seccamente smentita dalla Federcalcio italiana, che pur non negando la tensione evidente a tutti, ha precisato che non c’è stato bisogno di alcun tipo di scuse formali. Lo stesso Gattuso, dopo lo sfogo in campo, ha regolarmente stretto la mano al ct avversario complimentandosi per la prestazione. Un finale ad alta tensione che lascia aperti strascichi polemici.