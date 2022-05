Nazionale, Mancini chiama Immobile: Ciro sarà ancora azzurro

Il c.t. della Nazionale Mancini ha telefonato a Immobile. L’avventura in azzurro del bomber della Lazio non è finita

Una telefonata per il disgelo. Il c.t. della Nazionale Mancini, nei giorni scorsi, ha chiamato Immobile: si sono parlati, Ciro ha spiegato il problema alla caviglia che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’ e le sue idee sul futuro.

Come riporta La Repubblica, è stata la prima chiacchierata dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, quando il ragazzo aveva deciso di non voler più essere il capro espiatorio di un fallimento generale. La delusione resta, certo, ma gli obiettivi raggiunti con la Lazio (quarta volta capocannoniere in Serie A) lo hanno ricaricato e sa che non potrà mai voltare le spalle alla Nazionale. Così, durante l’appello di Settembre, Immobile risponderà a Mancini “presente”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24