Nazionale, prove di difesa per Mancini. Ecco le indicazioni del CT

Nazionale, nel primo allenamento il CT Roberto Mancini ha provato la difesa in base ai calciatori disponibili: ecco le sue indicazioni

Primo allenamento per la Nazionale di Roberto Mancini in vista delle partite contro la Bosnia e l’Armenia. I giocatori impegnati ieri con i rispettivi club hanno lavorato a parte, mentre Bernardeschi, Chiesa e Mancini hanno agito in palestra.

Allo stesso tempo il commissario tecnico ha effettuato le prime prove di formazione sulla difesa. Florenzi come terzino destro, con Di Lorenzo alternativa, Izzo e Cistana al centro e Biraghi sulla corsia di sinistra, con Emerson sullo sfondo.